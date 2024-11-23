Лукич — о беседе с Егором Дёминым: в моменте у него были глаза по пять рублей

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич поделился деталями разговора с молодым российским игроком NCAA Егором Дёминым.

«Действительно, вот, наверное, по статистике Дёмин идёт очень, очень неплохо. Мы разговаривали эту тему. Ему нравится очень много подарков и всё остальное. Я пошутил с ним. Ты подумай, когда получаешь столько подарков, потому что он находится в штате… в общем, бесплатно идёт только сыр в мышеловке. Поэтому я ему сказал: обрати внимание на это. У тебя есть права.

Сейчас будет, наверное, «Мерседес», затем у тебя будет это, будет то, затем что-то другое. В общем, так откровенно разговаривали просто, но остальные детали останутся между мной и им. Но он так в моменте, знаете, глаза по пять рублей, так задумался. Всё это красиво. Восемнадцатилетний, девятнадцатилетний, а потом что, как решим этот вопрос? Тогда начнутся интересные разговоры», — приводит слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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