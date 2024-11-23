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Главный тренер сборной России Лукич — об игре с Тунисом: не могу быть довольным матчем

Главный тренер сборной России Лукич — об игре с Тунисом: не могу быть довольным матчем
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мыслями об игре своих подопечных со сборной Туниса. Матч завершился со счётом 81:73 в пользу россиян.

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22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

«Игра с Тунисом точно понравилась зрителям. Я как тренер не могу быть доволен. Есть такая поговорка — пока петух не клюнет, ничего не произойдёт. У нас нет отмазок, и мы не будем оправдываться. Было очень много промахов, открытых бросков по периметру, защита неплохая, правая половина. Но в одном моменте было 11 перехватов и мы только один раз успели наказать соперника. Три-четыре раза мы были одну минуту под кольцом и продолжали играть экстра-пасом. Нам это не нужно было. Надо было просто забивать.

Вот это действительно нам помешало. Как начали в ключевом моменте после этой пятиминутки двигать мяч, играть опциями агрессивного прохода, опускать мяч в «краску». Из этой ситуации Лопатин два раза нас выручил, забросив трёхочковый. Мы очень быстро вернулись. И сейчас вопрос: почему это мы допустили вообще? Какой смысл этого? Мне игра не понравилась, но, наверное, болельщикам она показалась интересной. К сожалению, пока имеем эту проблему.

Поэтому серьёзно повлияло то, как мы выиграли. Я ребятам всё сказал. Умный делает вывод быстро. Спасибо и Астапковичу, и Ганькевичу. Но я больше ожидаю действий от молодых игроков. Хочу дать им шанс и возможность.

Нам надо улучшить какие-то моменты. Мы просто очень плохо принимали какие-то решения. Вот это необходимо понять и исправить», — сказал Лукич после игры.

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