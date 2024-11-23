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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Лопатин — об отсутствии игр на международной арене: раз вариантов нет, то это лучшее время

Лопатин — об отсутствии игр на международной арене: раз вариантов нет, то это лучшее время
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26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Андрей Лопатин высказался о качестве своей игры в рамках Кубка Дружбы с Тунисом и ответил на вопрос про отсутствие игр на международной арене.

— Кого можете выделить из игроков соперника?
— Ну, выделить кого-то не могу. Все ребята старались, видно, что они хотели очень сильно победить. И спасибо им, что они приехали. Отличный матч выдался. Это было большое зрелище для всех зрителей.

— Как оцените свою игру?
— Поскольку я очень хорошо получил от тренера, значит, могу намного больше. Тренер выдавливает из каждого игрока максимум. Тренер хотел, чтобы мы по максимуму попытались сыграться. Но, как видим, что нужно чуть больше. Да, конечно, мы как профессионалы взяли это время достойно и выиграли. Значит, молодцы.

— Как охарактеризуете это время для сборной России, смену поколений и отсутствие игр на международной арене?
— Раз других вариантов для нас нет, значит, это лучшее время для нас!

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами
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