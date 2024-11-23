«Бавария» разгромила «Барселону» в Евролиге

23 ноября в Мюнхене, Германия, завершился очередной матч в рамках Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала испанскую «Барселону». Немецкие баскетболисты нанесли разгромное поражение представителям «Барселоны» со счётом 100:78 (28:21; 20:17; 29:20; 23:20).

Лучшим игроком в составе немецкого клуба стал Андреас Обст, на счету которого 34 очка, три подбора и одна передача. Американский игрок Карсен Эдвардс набрал 25 очков, сделал два подбора, одну передачу и два перехвата.

В составе каталонской команды 26 очков на свой счёт записал Джабари Паркер, сделавший по ходу встречи также три подбора, две передачи и два перехвата.

Ранее «Жальгирис» победил «Панатинаикос».