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Бавария Мюнхен — Барселона. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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«Бавария» — «Барселона» — Евролига. Результат матча

«Бавария» разгромила «Барселону» в Евролиге
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23 ноября в Мюнхене, Германия, завершился очередной матч в рамках Евролиги, в котором местная «Бавария» принимала испанскую «Барселону». Немецкие баскетболисты нанесли разгромное поражение представителям «Барселоны» со счётом 100:78 (28:21; 20:17; 29:20; 23:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
100 : 78
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра

Лучшим игроком в составе немецкого клуба стал Андреас Обст, на счету которого 34 очка, три подбора и одна передача. Американский игрок Карсен Эдвардс набрал 25 очков, сделал два подбора, одну передачу и два перехвата.

В составе каталонской команды 26 очков на свой счёт записал Джабари Паркер, сделавший по ходу встречи также три подбора, две передачи и два перехвата.

Ранее «Жальгирис» победил «Панатинаикос».

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