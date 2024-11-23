Евролига: результаты матчей 22 ноября
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22 ноября в рамках баскетбольного турнира Евролиги состоялся очередной игровой день, который порадовал любителей этого вида спорта двумя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 21 ноября:
«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 84:77;
«Бавария» — «Барселона» — 100:78.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
84 : 77
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
100 : 78
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Возглавляет турнирную таблицу в сезоне-2024/2025 турецкий «Фенербахче», на счету которого девять побед в 11 встречах. На втором месте расположилась немецкая «Бавария», потерпевшая три поражения в 11 матчах. Замыкает тройку сильнейших французский «Париж», обладающий выдающейся победной серией из семи игр.
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