Евролига: результаты матчей 22 ноября

22 ноября в рамках баскетбольного турнира Евролиги состоялся очередной игровой день, который порадовал любителей этого вида спорта двумя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 21 ноября:

«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 84:77;

«Бавария» — «Барселона» — 100:78.

Возглавляет турнирную таблицу в сезоне-2024/2025 турецкий «Фенербахче», на счету которого девять побед в 11 встречах. На втором месте расположилась немецкая «Бавария», потерпевшая три поражения в 11 матчах. Замыкает тройку сильнейших французский «Париж», обладающий выдающейся победной серией из семи игр.