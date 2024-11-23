Антон Астапкович объяснил причины проблем сборной России в матче с Тунисом

Лёгкий форвард сборной России Антон Астапкович прокомментировал тяжёлую победу в овертайме над сборной Туниса (81:73 OT) в матче Fonbet Кубка Дружбы.

«Почему так всё получилось для сборной России? Скорее всего, проблема была в том, что мы собрались очень резко, неожиданно, и полностью полноценно провели тренировку «пять на пять» только вчера. Эта команда гораздо более сыграна, они и кубок свой выиграли. Тут ситуация немного была другая, есть свои причины, и… По сути, сегодня была первая, наверное, полноценная тренировка-игра, игра-тренировка в тейпах и «пять на пять». Поэтому первый блин комом», — передаёт слова Астапковича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Сборная России по ходу матча Кубка Дружбы с национальной командой Туниса смогла выиграть только одну четверть, для общей победы потребовалось сыграть овертайм. Антон Астапкович стал самым результативным в составе подопечных Зорана Лукича, набрав 19 очков.

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