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Антон Астапкович объяснил причины проблем сборной России в матче с Тунисом

Антон Астапкович объяснил причины проблем сборной России в матче с Тунисом
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Лёгкий форвард сборной России Антон Астапкович прокомментировал тяжёлую победу в овертайме над сборной Туниса (81:73 OT) в матче Fonbet Кубка Дружбы.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

«Почему так всё получилось для сборной России? Скорее всего, проблема была в том, что мы собрались очень резко, неожиданно, и полностью полноценно провели тренировку «пять на пять» только вчера. Эта команда гораздо более сыграна, они и кубок свой выиграли. Тут ситуация немного была другая, есть свои причины, и… По сути, сегодня была первая, наверное, полноценная тренировка-игра, игра-тренировка в тейпах и «пять на пять». Поэтому первый блин комом», — передаёт слова Астапковича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Сборная России по ходу матча Кубка Дружбы с национальной командой Туниса смогла выиграть только одну четверть, для общей победы потребовалось сыграть овертайм. Антон Астапкович стал самым результативным в составе подопечных Зорана Лукича, набрав 19 очков.

Видео: Достижения сборных России по баскетболу

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