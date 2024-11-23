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Андрей Кириленко: мы до сих пор разбираемся по ситуации с Колумбией

Андрей Кириленко: мы до сих пор разбираемся по ситуации с Колумбией
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Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос о последствиях выступления сборной Колумбии на пермском Кубке Дружбы в августе.

«Ситуация с Колумбией — это, наверное, первый раз за много лет, когда такое произошло. Действительно, никто и подумать не мог, что может возникнуть такая ситуация. Сейчас, когда ты видишь, что такое может быть, ты дважды-трижды страхуешься и подходишь по-другому. Хотя никто не застрахован. Ты надеешься, что федерация с той стороны поведёт себя правильно и пришлёт тебе команду по силам, которые есть.

Мы до сих пор разбираемся. На самом деле мы попали в период, когда там была смена руководства. То есть мы договаривались с одним руководством, а оказалось, что в последний момент, чуть ли не за день-два, произошла замена. И на самом деле до сих пор не поменялась никакая информация, например, на сайте ФИБА. Мы этот случай для себя зафиксировали и понимаем, как будем действовать в дальнейшем», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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