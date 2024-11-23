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Президент РФБ Кириленко: Егор Дёмин может стать мотором для сборной России

Президент РФБ Кириленко: Егор Дёмин может стать мотором для сборной России
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о перспективах российского баскетболиста Егора Дёмина, который сейчас выступает в США в студенческой лиге NCAA.

«Я бы хотел, чтобы он задержался в Штатах, конечно. Прежде всего я бы хотел увидеть его в НБА, как можно дольше видеть его там. НБА на сегодняшний день — сильнейшая лига. Я бы очень хотел, чтобы у Егора получилось в NCAA, а следующий его шаг — НБА.

Главное, чтобы он играл. Если он будет играть в НБА, то, конечно, это отлично. Если он не будет получать игровое время там, тогда, конечно, лучше играть здесь. Это очень просто.

И, на самом деле, даже сейчас, смотря на игру нашей сборной, я для себя подмечаю очень интересную вещь: у нас приличная и интересная команда, много молодых ребят, талантливых и, видно, со светлой головой, но все как будто вторые номера. Не по позиции, а как будто подыгрывают.

Не хватает какой-то одной фигуры, которая бы разгоняла эту команду. Я уверен, что остальные ребята сразу подхватят эту атмосферу, эту игру. Условный Алексей Швед мог бы дополнить. И Егор Дёмин, например, может быть для этой команды таким мотором, недостающей деталью.

Никогда мы не видели парня из России, который в первой пятёрке мог бы быть задрафтован по своему таланту. Конечно, это новый опыт для нас всех, и нам хочется увидеть максимум, который Егор сможет выжать из этого», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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