Андрей Кириленко ответил на вопрос, достоин ли он попадания в Зал славы баскетбола

Президент РФБ, экс-игрок сборной России, ЦСКА, «Юты Джаз», «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Кириленко высказался о возможности включения в Зал славы Джеймса Нэйсмита.

«Это очень приятно, когда тебя номинируют, когда выбирают. Я отношусь к этому очень спокойно. Не ищу этой возможности, потому что те люди, которые там есть, — это их задача выбирать. Зачем мне об этом думать? Если меня выберут — буду благодарен, и уже страшно благодарен вообще за всё, что и «Юта» для меня сделала, и НБА как организация, и международный баскетбол. Я считаю, что моя карьера супер удалась, а дальше уже, в каком формате отметят — это не от меня зависит, а от тех, кто входит в комиссию.

Для меня как для парня, который вырос на Смоленской улице в Санкт-Петербурге, я перевыполнил план. Достоин на уровне кого? На уровне Майкла Джордана? Тогда, наверное, не дотянул. Поэтому здесь такая история — с чем сравнивать? Поэтому я не хочу решать. Пусть решают другие люди», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».