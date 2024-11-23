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Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 23 ноября 2024, счет 108:112, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Лидер Запада «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», Стефен Карри набрал 19 очков
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В ночь с 22 на 23 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между предпоследним клубом в таблице Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» и её лидером «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 112:108.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Робинсон-Эрл - 19, Ингрэм - 18, Бостон - 16, Грин - 15, Хоукинс - 6, Пэйтон - 4, Тайс - 3, Джемисон - 2, Ривз - 1, Кэйн
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 30, Карри - 19, Хилд - 12, Подзиемски - 11, Грин - 11, Джексон-Дэвис - 9, Куминга - 7, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Муди - 3, Андерсон - 2, Сантос, Уотерс III

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 19 очков, а также семь подборов и семь результативных передач.

«Уорриорз» одержали 12 побед в 15 матчах и упрочили своё лидерство в Западной конференции. «Нью-Орлеан» с четырьмя победами в 17 играх остался на предпоследнем, 14-м месте таблицы Запада.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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