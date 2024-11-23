Лидер Запада «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», Стефен Карри набрал 19 очков

В ночь с 22 на 23 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между предпоследним клубом в таблице Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» и её лидером «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 112:108.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 19 очков, а также семь подборов и семь результативных передач.

«Уорриорз» одержали 12 побед в 15 матчах и упрочили своё лидерство в Западной конференции. «Нью-Орлеан» с четырьмя победами в 17 играх остался на предпоследнем, 14-м месте таблицы Запада.