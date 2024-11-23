Травмированный Александр Овечкин посетил баскетбольный матч с участием чемпионов НБА

Российский нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал зрителем баскетбольного матча между действующим победителем НБА «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила в столице США и завершилась победой гостей со счётом 108:96.

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, вчера, 22 ноября, стало известно о том, что у Овечкина выявлен перелом левой малоберцовой кости, который он получил во время матча НХЛ с «Ютой». Предположительно, форвард выбыл на срок от четырёх до шести недель.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» сегодня стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 31 очка, 11 подборов и пять передач.

У хозяев ярче всех показал себя американский защитник Джордан Пул, набрав 23 очка, сделав два подбора и восемь передач.

Главные рекорды Александра Овечкина