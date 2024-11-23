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Травмированный Александр Овечкин посетил баскетбольный матч с участием чемпионов НБА

Травмированный Александр Овечкин посетил баскетбольный матч с участием чемпионов НБА
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Российский нападающий хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал зрителем баскетбольного матча между действующим победителем НБА «Бостон Селтикс» и «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила в столице США и завершилась победой гостей со счётом 108:96.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Кузма - 21, Брогдон - 18, Валанчюнас - 11, Кулибали - 6, Сарр - 6, Кисперт - 6, Джордж - 3, Каррингтон - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 16, Холидэй - 16, Хозер - 13, Уайт - 10, Притчард - 9, Кета - 7, Корнет - 6, Тиллман, Уолш, Спрингер

Фото: Скрин с трансляции

Отметим, вчера, 22 ноября, стало известно о том, что у Овечкина выявлен перелом левой малоберцовой кости, который он получил во время матча НХЛ с «Ютой». Предположительно, форвард выбыл на срок от четырёх до шести недель.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» сегодня стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 31 очка, 11 подборов и пять передач.

У хозяев ярче всех показал себя американский защитник Джордан Пул, набрав 23 очка, сделав два подбора и восемь передач.

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