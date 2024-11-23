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Андрей Кириленко допустил участие белорусских команд в Суперлиге

Андрей Кириленко допустил участие белорусских команд в Суперлиге
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Президент РФБ Андрей Кириленко ответил на вопрос, реально ли добавить баскетбольные команды из Беларуси в российскую мужскую Суперлигу.

«Я не против. Пожалуйста. Если у Беларуси есть команды, которые готовы по своему уровню присоединиться к нам, я уверен, что ни Суперлига, ни Высшая лига не будут против этого», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Ранее команда из Беларуси приняла участие в открытом чемпионате России по 3х3. Постоянным участником Единой лиги ВТБ с 2010 по 2024 год был белорусский «Минск» (до 2022 года — «Цмоки-Минск», до 2012 года — «Минск-2006»).

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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