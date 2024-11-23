Кириленко: я был скептически настроен на назначение Ведищева в «Локомотив-Кубань»

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о старте сезона в Единой лиге ВТБ.

«Старт получился очень интересным: много сенсаций, интересных моментов, поворотов. Тот же «Локомотив». Когда Андрей Ведищев возглавил команду, я был очень скептически настроен в начале, потому что знаю его как игрока — великолепный игрок, знаю его как президента — отличный президент. Как тренера не знал вообще. Оказалось, и тренер он отличный! Поэтому, конечно же, очень приятно видеть команду, которая так удачно начала сезон, и огромное количество дебютировавших ребят.

Ищенко, например, великолепно начал сезон. Он вообще практически не появлялся в прошлом чемпионате, а в этом становится основным игроком команды. ЦСКА набирает ход мощный сейчас, конечно, приобретение Аврамовича очень сильно помогло команде. И «Пари НН» классно начал сезон, также и «Парма», «Автодор» — все, в общем, сражаются. С пятого по 10-е место идёт такая борьба захватывающая.

Как-то «Астана» выпадает, ну и МБА-МАИ. Я, честно, очень болею за МБА, но пока они как-то все игры вроде близко-близко, но не могут победную серию начать. Хотя рад за Андрея Зубкова, который очень хорошо подошёл им», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Андреем Кириленко на «Чемпионате».