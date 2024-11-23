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Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» остановить «Даллас» в НБА

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» остановить «Даллас» в НБА
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В ночь на 23 ноября на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» завершилась встреча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным клубом «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки уступили «Маверикс» со счётом 120:123 (31:33; 22:40; 36:22; 31:28).

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал вернувшийся после отсутствия из-за семейных проблем Никола Йокич, который по ходу встречи оформил трип-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач. По 17 очков в матче набрали Кристиан Браун и Майкл Портер.

В составе «Далласа» больше всех очков набрал Наджи Маршалл — 26. На счету Кайри Ирвинга 19 очков, шесть подборов и шесть передач. Клэй Томпсон не набрал очков в матче.

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