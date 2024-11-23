Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» остановить «Даллас» в НБА

В ночь на 23 ноября на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» завершилась встреча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным клубом «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки уступили «Маверикс» со счётом 120:123 (31:33; 22:40; 36:22; 31:28).

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал вернувшийся после отсутствия из-за семейных проблем Никола Йокич, который по ходу встречи оформил трип-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач. По 17 очков в матче набрали Кристиан Браун и Майкл Портер.

В составе «Далласа» больше всех очков набрал Наджи Маршалл — 26. На счету Кайри Ирвинга 19 очков, шесть подборов и шесть передач. Клэй Томпсон не набрал очков в матче.