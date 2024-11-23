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Результаты игрового дня НБА 23 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 23 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 22 на 23 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 23 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 96:108;
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 113:98;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:112;
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:88;
«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 136:122;
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:117;
«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 120:123;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 104:88.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
96 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Кузма - 21, Брогдон - 18, Валанчюнас - 11, Кулибали - 6, Сарр - 6, Кисперт - 6, Джордж - 3, Каррингтон - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 16, Холидэй - 16, Хозер - 13, Уайт - 10, Притчард - 9, Кета - 7, Корнет - 6, Порзингис, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Спрингер
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 30, Макси - 26, Убре - 11, Драммонд - 10, Мартин - 10, Ябуселе - 10, Джексон - 9, Гордон - 5, Мартин - 2, Каунсил, Эмбиид, Киньонес, Бона
Бруклин Нетс: Джонсон - 37, Томас - 18, Клэкстон - 12, Шрёдер - 8, Уотфорд - 6, Уилсон - 6, Финни-Смит - 5, Уильямс - 2, Симмонс - 2, Клауни - 2, Милтон, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Робинсон-Эрл - 19, Ингрэм - 18, Бостон - 16, Грин - 15, Хоукинс - 6, Пэйтон - 4, Тайс - 3, Джемисон - 2, Ривз - 1, Кэйн, Мисси
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 30, Карри - 19, Хилд - 12, Подзиемски - 11, Грин - 11, Джексон-Дэвис - 9, Куминга - 7, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Муди - 3, Андерсон - 2, Сантос, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 88
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 28, Исон - 22, Грин - 17, Шенгюн - 14, Томпсон - 10, Смит II - 5, Грин - 5, Холидей - 3, Шеппард - 3, Маквей - 3, Ландейл - 2, Ванвлит - 2, Тэйт - 1, Адамс - 1
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 13, Шарп - 13, Камара - 11, Мюррэй - 10, Клингэн - 9, Саймонс - 8, Уильямс - 7, Грант - 5, Рупер - 5, Мур - 4, Рит - 2, Бэнтон - 1, Хендерсон, Эйтон, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
136 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Уайт - 20, Досунму - 20, Гидди - 18, Вучевич - 18, Смит - 13, Терри - 12, Бузелис - 9, Картер, Крэйг, Филлипс, Хортон-Такер, Дуарте, Лидделл
Атланта Хоукс: Джонсон - 25, Янг - 25, Капела - 21, Богданович - 16, Хантер - 14, Дэниэлс - 8, Оконгву - 7, Рисашер - 4, Бафкин - 2, Родди, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 24, Трент-мл. - 18, Портис - 17, Принс - 13, Лопес - 11, Грин - 5, Ливингстон - 2, Райт - 2, Боучэмп, Умуде, Смит, Коннотон, Джексон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Матурин - 20, Халибёртон - 18, Тёрнер - 15, Макконнелл - 12, Джексон - 9, Топпин - 6, Уокер - 6, Ньютон - 3, Фёрфи - 3, Браун, Фриман, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 88
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 22, Джонс - 17, Портер - 14, Коффи - 11, Зубац - 10, Батюм - 9, Бамба - 6, Данн - 5, Миллер - 5, Мэнн - 5, Хиланд, Флауэрс, Кристи, Браун
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 24, Дерозан - 16, Мюррэй - 10, Джонс - 5, Лайлз - 3, Эллис - 1, Маклафлин, Макдермотт, Хаертер, Джонс, Лень, Робинсон

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 12 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).

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