Результаты игрового дня НБА 23 ноября, турнирная таблица

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В ночь с 22 на 23 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 23 ноября:

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 96:108;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 113:98;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:112;

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:88;

«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 136:122;

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:117;

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 120:123;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 104:88.

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 12 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).