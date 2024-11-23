Айзея Томас сообщил о смерти старшей сестры спустя семь лет после гибели младшей

35-летний американский профессиональный баскетболист, известный своими выступлениями в НБА за клуб «Бостон Селтикс», Айзея Томас в социальных сетях поделился историей, что его старшая сестра скончалась спустя семь лет после смерти младшей в автокатастрофе.

«Теперь вы обе ушли? Типа следует придать этому смысл! Чёрт», — написал Томас в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Томаса

О причинах смерти старшей сестры Томаса неизвестно. Младшая сестра бывшей звезды «Бостон Селтикс» Чайна Томас погибла в автокатастрофе на Федерал-Уэй, межштатной автомагистрали №5 в Вашингтоне, в субботу утром 15 апреля 2017 года.

Томас был выбран под последним 60-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Сакраменто Кингз». 19 февраля 2012 года он впервые в своей карьере в НБА оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и 11 результативных передач в матче с «Кливленд Кавальерс».