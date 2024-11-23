Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука, Джордана и Дончича по трипл-даблам

Никола Йокич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука, Джордана и Дончича по трипл-даблам
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал пятым игроком НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), который трижды подряд набрал 30+ очков, оформив при этом трипл-дабл.

До него подобного добивались только легендарный Оскар Робертсон (четыре раза за карьеру), Расселл Уэстбрук (два раза за карьеру), Майкл Джордан и Лука Дончич.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс» и потерпел поражение со счётом 120:123 (31:33; 22:40; 36:22; 31:28).

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал Йокич, который по ходу встречи оформил трип-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач.

Сейчас читают:
Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?
Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android