Никола Йокич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука, Джордана и Дончича по трипл-даблам

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал пятым игроком НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), который трижды подряд набрал 30+ очков, оформив при этом трипл-дабл.

До него подобного добивались только легендарный Оскар Робертсон (четыре раза за карьеру), Расселл Уэстбрук (два раза за карьеру), Майкл Джордан и Лука Дончич.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс» и потерпел поражение со счётом 120:123 (31:33; 22:40; 36:22; 31:28).

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал Йокич, который по ходу встречи оформил трип-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач.