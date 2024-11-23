Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джамал Маррей во время игры «Денвера» с «Далласом» поймал муху и отдал её судьям

Джамал Маррей во время игры «Денвера» с «Далласом» поймал муху и отдал её судьям
Комментарии

27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей во время игры с «Даллас Маверикс» поймал муху и отдал судьям.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Денвер» уступил на своей площадке «Болл-Арена (Пепси-центр)» техасской команде «Даллас Маверикс» со счётом 120:123. На счету Джамала 14 очков (четыре из 11 попаданий с трёхочковой линии и два штрафных броска), а также пять подборов и 11 передач. Лучшим игроком в составе «Денвера» стал сербский баскетболист Никола Йокич, оформивший очередной трипл-дабл в сезоне-2024/2025 (33 очка, 17 подборов и 10 передач).

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис
Материалы по теме
Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» остановить «Даллас» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android