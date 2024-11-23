Джамал Маррей во время игры «Денвера» с «Далласом» поймал муху и отдал её судьям

27-летний канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции защитника, Джамал Маррей во время игры с «Даллас Маверикс» поймал муху и отдал судьям.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Денвер» уступил на своей площадке «Болл-Арена (Пепси-центр)» техасской команде «Даллас Маверикс» со счётом 120:123. На счету Джамала 14 очков (четыре из 11 попаданий с трёхочковой линии и два штрафных броска), а также пять подборов и 11 передач. Лучшим игроком в составе «Денвера» стал сербский баскетболист Никола Йокич, оформивший очередной трипл-дабл в сезоне-2024/2025 (33 очка, 17 подборов и 10 передач).