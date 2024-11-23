Основатель лиги BIG3 пригласил Бронни Джеймса в свой чемпионат

Известный хип-хоп исполнитель и основатель лиги BIG3 Айс Кьюб пригласил 20-летнего новичка клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса принять участие в своём чемпионате.

«Он всегда может выйти к нам и попытаться создать команду», — приводит слова Айс Кьюба издание Legion Hoops.

Джеймс-младший был выбран на драфте НБА 2024 года во втором раунде. В текущем регулярном сезоне Бронни принял участие в шести матчах, набирая в среднем 0,7 очка, 0,3 результативной передачи и 0,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 16,7. «Лос-Анджелес» на данный момент занимает четвёртое место на Западе (10-5).