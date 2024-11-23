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Никола Йокич накричал на судью в концовке матча с «Далласом»

Никола Йокич накричал на судью в концовке матча с «Далласом»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в концовке матча с «Далласом» эмоционально повёл себя после того, как судья не засчитал нарушение на нём. Йокич подошёл к судье и начал громко кричать в его сторону, но в итоге Николе удалось избежать технического замечания.

По мнению Йокича, центровой «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли в одном из эпизодов толкнул его в спину, а судья решил, что Йокич симулировал нарушение.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» «Денвер Наггетс» принимал «Даллас Маверикс» и потерпел поражение со счётом 120:123 (31:33; 22:40; 36:22; 31:28).

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