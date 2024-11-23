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«Даллас» обладает серией из двух побед после травмы Дончича

«Даллас» обладает серией из двух побед после травмы Дончича
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Техасский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал две победы подряд после того, как из-за травмы выбыла главная звезда команды Лука Дончич.

Защитник «Маверикс» Дончич получил травму запястья пару игр назад, после чего его команда одержала две подряд победы на выезда над командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о сроках восстановления словенского игрока.

После 16 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Даллас» занимает восьмое место в Западной конференции, находясь в зоне игр плей-ин. На счету техасской команды девять побед и серия из пяти выигранных матчей.

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