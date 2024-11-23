Известный экс-игрок НФЛ отреагировал на уход Леброна Джеймса из социальных сетей

Экс-игрок НФЛ, а также телеведущий Эммануэль Ачо отреагировал на уход звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из социальных сетей.

«Почему люди всегда чувствуют необходимость объявлять о своём уходе в социальных сетях? Вам не нужно объявлять об этом, когда вы покидаете групповой чат. Вам не нужно транслировать это на весь мир. При всём уважении никто не настолько важен, и на самом деле нас это не так уж и волнует», — приводит слова Ачо Sportskeeda.

Леброн Джеймс — один из самых популярных спортсменов с огромной аудиторией на просторах социальных сетей. В сумме на всех интернет-площадках у него более 200 миллионов подписчиков.