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Известный экс-игрок НФЛ отреагировал на уход Леброна Джеймса из социальных сетей

Известный экс-игрок НФЛ отреагировал на уход Леброна Джеймса из социальных сетей
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Экс-игрок НФЛ, а также телеведущий Эммануэль Ачо отреагировал на уход звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из социальных сетей.

«Почему люди всегда чувствуют необходимость объявлять о своём уходе в социальных сетях? Вам не нужно объявлять об этом, когда вы покидаете групповой чат. Вам не нужно транслировать это на весь мир. При всём уважении никто не настолько важен, и на самом деле нас это не так уж и волнует», — приводит слова Ачо Sportskeeda.

Леброн Джеймс — один из самых популярных спортсменов с огромной аудиторией на просторах социальных сетей. В сумме на всех интернет-площадках у него более 200 миллионов подписчиков.

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