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Чарания: Йокич отсутствовал из-за рождения сына

Чарания: Йокич отсутствовал из-за рождения сына
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29-летний звёздный сербский баскетболист и чемпион НБА, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», Никола Йокич пропускал последние игры из-за рождения ребёнка, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Источники сообщили, что Йокич отсутствовал с 10 ноября из-за рождения сына в своей семье», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Йокич вернулся в состав команды минувшей ночью в игре с «Даллас Маверикс». По ходу матча Никола оформил трипл-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач, но его коллектив уступил техасской команде со счётом 120:123. «Наггетс» расположились на шестом месте в Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис
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