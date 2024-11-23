Чарания: Йокич отсутствовал из-за рождения сына

29-летний звёздный сербский баскетболист и чемпион НБА, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», Никола Йокич пропускал последние игры из-за рождения ребёнка, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Источники сообщили, что Йокич отсутствовал с 10 ноября из-за рождения сына в своей семье», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Йокич вернулся в состав команды минувшей ночью в игре с «Даллас Маверикс». По ходу матча Никола оформил трипл-дабл из 33 очков, 17 подборов и 10 передач, но его коллектив уступил техасской команде со счётом 120:123. «Наггетс» расположились на шестом месте в Западной конференции.