Аналитик ESPN: «Лейкерс» оказали услугу Леброну Джеймсу, взяв его сына в команду

Аналитик телеканала ESPN Стивен Эй Смит считает, что команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» оказала услугу звёздному игроку их клуба Леброну Джеймсу, выбрав под 55-м номером на драфте НБА 2024 года его сына Бронни Джеймса.

«Нет сомнений, что это была услуга. Бронни Джеймс не сделал ничего такого, чтобы заслужить место в составе легендарной команды НБА», — написал Смит на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Лейкерс» свой очередной матч сыграют в ночь с 23 на 24 ноября в Денвере с местной командой «Денвер Наггетс». «Лейкерс» на данный момент занимают четвёртое место в турнирной таблице Запада, имея в своём активе 10 побед при пяти поражениях.