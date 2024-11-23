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«Уорриорз» единственная команда, пять игроков которой имеют точность трёхочковых выше 40%

«Уорриорз» единственная команда, пять игроков которой имеют точность трёхочковых выше 40%
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» имеет в своём составе сразу пять баскетболистов, процент реализации трёхочковых бросков которых является выше 40.

1. Дрэймонд Грин реализует трёхочковые броски с точностью 45,3%;
2. Стефен Карри — 45,0%;
3. Бадди Хилд — 44,2%;
4. Моузес Муди — 41,1%;
5. Эндрю Уиггинс — 41,0%.

После 15 игр в сезоне-2024/2025 калифорнийский клуб занимает первое место в Западной конференции, одержав победы в 12 матчах и потерпев три поражения. В ночь на 23 ноября игроки «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:108.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Робинсон-Эрл - 19, Ингрэм - 18, Бостон - 16, Грин - 15, Хоукинс - 6, Пэйтон - 4, Тайс - 3, Джемисон - 2, Ривз - 1, Кэйн, Мисси
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 30, Карри - 19, Хилд - 12, Подзиемски - 11, Грин - 11, Джексон-Дэвис - 9, Куминга - 7, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Муди - 3, Андерсон - 2, Сантос, Уотерс III
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