«Уорриорз» единственная команда, пять игроков которой имеют точность трёхочковых выше 40%

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» имеет в своём составе сразу пять баскетболистов, процент реализации трёхочковых бросков которых является выше 40.
1. Дрэймонд Грин реализует трёхочковые броски с точностью 45,3%;
2. Стефен Карри — 45,0%;
3. Бадди Хилд — 44,2%;
4. Моузес Муди — 41,1%;
5. Эндрю Уиггинс — 41,0%.
После 15 игр в сезоне-2024/2025 калифорнийский клуб занимает первое место в Западной конференции, одержав победы в 12 матчах и потерпев три поражения. В ночь на 23 ноября игроки «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:108.