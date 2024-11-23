«Уорриорз» единственная команда, пять игроков которой имеют точность трёхочковых выше 40%

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» имеет в своём составе сразу пять баскетболистов, процент реализации трёхочковых бросков которых является выше 40.

1. Дрэймонд Грин реализует трёхочковые броски с точностью 45,3%;

2. Стефен Карри — 45,0%;

3. Бадди Хилд — 44,2%;

4. Моузес Муди — 41,1%;

5. Эндрю Уиггинс — 41,0%.

После 15 игр в сезоне-2024/2025 калифорнийский клуб занимает первое место в Западной конференции, одержав победы в 12 матчах и потерпев три поражения. В ночь на 23 ноября игроки «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение клубу «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:108.