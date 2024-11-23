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Брат звёзд НБА заявил, что сразился бы с Джейком Полом за $ 20 млн в боксёрском поединке

Брат звёзд НБА заявил, что сразился бы с Джейком Полом за $ 20 млн в боксёрском поединке
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25-летний американский баскетболист Лианджело Болл, являющийся братом двух игроков НБА Лонзо Болла («Чикаго Буллз») и Ламело Болла («Шарлотт Хорнетс»), заявил, что сразился бы со спортивным блогером Джейком Полом в боксёрском поединке.

«За $ 20 млн (сумма, которую получил Майк Тайсон. — Прим. «Чемпионата») через месяц выйду с Полом на ринг», — приводит слова Лианджело издание Sportskeeda.

Поединок между Тайсоном и Полом прошёл 16 ноября и продлился все восемь раундом. Джейк уверенно победил судейским решением.

В феврале 2024 года Лианджело подписал контракт с мексиканским баскетбольным клубом «Астрос де Халиско», выступающим в Баскетбольном первенстве Тихоокеанского побережья (CIBACOPA). Сыграв всего две игры, Болл покинул команду из-за травмы связки левой лодыжки, решив реабилитироваться в США.

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