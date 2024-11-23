Американец Д'Анджело Расселл отреагировал на возможность выступать за европейскую сборную

28-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», Д'Анджело Расселл отреагировал на возможность выступать за сборную Литвы.

«Давайте сделаем это!» — коротко ответил Расселл изданию Basket News.

Накануне президенту Литвы было отправлено официальное письмо с подтверждением права Расселла выступать за национальную команду из Северной Европы.

Расселл в сезоне-2024/2025 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент набирает в среднем 11,5 очка, делает 4,9 передачи, 2,3 подбора за 27.30 на паркете. Его клуб занимает четвёртое место в Западной конференции, обладая серией 10-5.