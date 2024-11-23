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Станислав Ерёмин: матч с Тунисом говорит, что мы сейчас не в лучшей форме

Станислав Ерёмин: матч с Тунисом говорит, что мы сейчас не в лучшей форме
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался об игре национальной команды в состоявшемся в пятницу, 22 ноября, матче международного турнира «Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором сборная России в овертайме обыграла Тунис со счетом 81:73.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

«Матч со сборной Туниса говорит, что мы сейчас не в лучшей форме. Потому что у команды мало международных встреч. Пока сборная России не показывает тот баскетбол, который хотелось бы видеть.

В предстоящей игре с командой Ливии должны играть лучше, чем с командой Туниса. Победы важны, это ведь международные матчи. Это неплохая проверка для ребят», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

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