Станислав Ерёмин: матч с Тунисом говорит, что мы сейчас не в лучшей форме

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин высказался об игре национальной команды в состоявшемся в пятницу, 22 ноября, матче международного турнира «Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором сборная России в овертайме обыграла Тунис со счетом 81:73.

«Матч со сборной Туниса говорит, что мы сейчас не в лучшей форме. Потому что у команды мало международных встреч. Пока сборная России не показывает тот баскетбол, который хотелось бы видеть.

В предстоящей игре с командой Ливии должны играть лучше, чем с командой Туниса. Победы важны, это ведь международные матчи. Это неплохая проверка для ребят», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».