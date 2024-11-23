Бывший тренер «Спёрс» Дарюс Сонгайла перейдёт в турецкий клуб

Проработавший шесть лет ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс» Дарюс Сонгайла намерен присоединиться к тренерскому штабу турецкого клуба «Маниса Баскет». Об этом сообщает Basket News.

46-летний литовец имеет большой опыт развития молодых баскетболистов, ранее он работал с такими выдающимися игроками, как Виктор Вембаньяма и Якоб Пёлтль.

«Маниса Баскет» выступает в баскетбольной Лиге чемпионов и Турецкой баскетбольной лиге. В составе команды есть несколько бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее стало известно, что генеральным директором «Маниса Баскет» стал бывший скаут «Лос-Анджелес Лейкерс» Кан Пелистер. На этой неделе «Маниса Баскет» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Тюрк Телеком».