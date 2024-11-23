Сборная Туниса победила сборную Ливии с преимуществом в 25 очков на Кубке Дружбы

Сегодня, 23 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся матч в рамках Кубка Дружбы между сборными Туниса и Ливии. Встреча завершилась со счётом 96:71 (23:21, 28:16, 25:22, 20:12) в пользу представителей Туниса.

Наиболее результативным игроком сборной Туниса стал тяжёлый форвард Радуан Слиман. В ходе матча он набрал 23 очка, сделал три подбора, а также отдал две результативные передачи. На площадке он провёл 21 минуту и одну секунду.

Самым результативным игроком сборной Ливии стал разыгрывающий защитник Сади Башир. За время игры ливийский игрок набрал 19 очков, сделал семь подборов, отдал семь результативных передач, а также совершил два перехвата.