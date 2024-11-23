Цайзер оценила матч Тунис — Ливия на Кубке Дружбы

Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер оценила состоявшийся сегодня, 23 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч в рамках Кубка Дружбы между сборными Туниса и Ливии. Встреча завершилась со счётом 96:71 в пользу представителей Туниса.

«Матч отличный, получился красивый баскетбол. После первой четверти казалось, что будем завтра пить валокордин, но мы, в общем, уверены в силах — и своих, и соперника. Обе команды достойны. Вчерашний матч мы видели, будем надеяться, что завтра будет не менее интересный, напряжённый баскетбол», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.