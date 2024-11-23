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Цайзер оценила матч Тунис — Ливия на Кубке Дружбы

Цайзер оценила матч Тунис — Ливия на Кубке Дружбы
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Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер оценила состоявшийся сегодня, 23 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч в рамках Кубка Дружбы между сборными Туниса и Ливии. Встреча завершилась со счётом 96:71 в пользу представителей Туниса.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тунис
Окончен
96 : 71
Ливия
Тунис: Слиман - 23, Абада - 17, Джавади - 15, Лахени - 10, Шеннуфи - 8, Марнауи - 6, Бен-Ромдан - 5, Матхнени - 4, Аддами - 4, Джазири - 2, Гьяза - 2, Ганнуни
Ливия: Башир - 19, Альрахман - 16, Саеид - 11, Али - 7, Хамад - 5, Салем - 4, Мохаммед - 4, Фарадж - 4, Бакр - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«Матч отличный, получился красивый баскетбол. После первой четверти казалось, что будем завтра пить валокордин, но мы, в общем, уверены в силах — и своих, и соперника. Обе команды достойны. Вчерашний матч мы видели, будем надеяться, что завтра будет не менее интересный, напряжённый баскетбол», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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