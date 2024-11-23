Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена вероятная стартовая пятёрка сборной Литвы с американцем Д'Анджело Расселлом

Представлена вероятная стартовая пятёрка сборной Литвы с американцем Д'Анджело Расселлом
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Hoops Hype представило идеальную стартовую пятёрку сборной Литвы, в которую входит звёздный американский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл.

В стартовую пятёрку Литвы по версии Hoops Hype вошли бы:

Д'Анджело Расселл («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Йонас Валанчюнас («Нью-Орлеан Пеликанс»);
Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);
Матас Бузелис («Чикаго Буллз»);
Рокас Йокубайтис («Маккаби» Тель-Авив).

Накануне президенту Литвы было отправлено официальное письмо с подтверждением права Расселла выступать за национальную команду из Северной Европы.

Расселл в сезоне-2024/2025 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент набирает в среднем 11,5 очка, делает 4,9 передачи, 2,3 подбора за 27.30 на паркете. Его клуб занимает четвёртое место в Западной конференции, обладая серией 10-5.

Материалы по теме
Д'Анджело Расселл заинтересован в том, чтобы играть на ОИ-2028 в составе сборной Литвы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android