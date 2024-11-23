Представлена вероятная стартовая пятёрка сборной Литвы с американцем Д'Анджело Расселлом

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Издание Hoops Hype представило идеальную стартовую пятёрку сборной Литвы, в которую входит звёздный американский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл.

В стартовую пятёрку Литвы по версии Hoops Hype вошли бы:

Д'Анджело Расселл («Лос-Анджелес Лейкерс»);

Йонас Валанчюнас («Нью-Орлеан Пеликанс»);

Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);

Матас Бузелис («Чикаго Буллз»);

Рокас Йокубайтис («Маккаби» Тель-Авив).

Накануне президенту Литвы было отправлено официальное письмо с подтверждением права Расселла выступать за национальную команду из Северной Европы.

Расселл в сезоне-2024/2025 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент набирает в среднем 11,5 очка, делает 4,9 передачи, 2,3 подбора за 27.30 на паркете. Его клуб занимает четвёртое место в Западной конференции, обладая серией 10-5.