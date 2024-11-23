Тренер «Наггетс»: парни ожидали, что Йокич, как Супермен, всё решит. Это несправедливо

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун подверг критике игроков своей команды, заявив, что те надеялись на то, что сербский центровой Никола Йокич принесёт клубу победу в матче с «Даллас Маверикс». Игра состоялась сегодня, 23 ноября, и завершилась победой «Далласа» со счётом 123:120.

«Я думаю, многие игроки выдохнули с облегчением, поскольку Никола вернулся. Они ожидали, что Супермен всё решит, а это несправедливо. Делайте свою работу. Каждый должен делать свою работу. Никола, очевидно, снова показал, почему он лучший игрок в мире. Пропустил неделю, точнее, три игры, а сегодня вышел и оформил трипл-дабл», — приводит слова Мэлоуна портал Eurohoops.