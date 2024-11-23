Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Наггетс»: парни ожидали, что Йокич, как Супермен, всё решит. Это несправедливо

Тренер «Наггетс»: парни ожидали, что Йокич, как Супермен, всё решит. Это несправедливо
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун подверг критике игроков своей команды, заявив, что те надеялись на то, что сербский центровой Никола Йокич принесёт клубу победу в матче с «Даллас Маверикс». Игра состоялась сегодня, 23 ноября, и завершилась победой «Далласа» со счётом 123:120.

НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Браун - 17, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 15, Маррей - 14, Строутер - 3, Джордан - 3, Шарич - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер
Даллас Маверикс: Маршалл - 26, Вашингтон - 22, Ирвинг - 19, Гримс - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 11, Динвидди - 10, Харди - 8, Пауэлл, Проспер, Томпсон, Клебер , Моррис

«Я думаю, многие игроки выдохнули с облегчением, поскольку Никола вернулся. Они ожидали, что Супермен всё решит, а это несправедливо. Делайте свою работу. Каждый должен делать свою работу. Никола, очевидно, снова показал, почему он лучший игрок в мире. Пропустил неделю, точнее, три игры, а сегодня вышел и оформил трипл-дабл», — приводит слова Мэлоуна портал Eurohoops.

Материалы по теме
Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?
Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android