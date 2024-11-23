Баскетболист сборной Туниса Лахени: хотел бы вернуться в Россию

Баскетболист сборной Туниса Фирас Лахени подвёл итоги выступления своей национальной команды на Кубке Дружбы в Москве.

«Мне понравилось здесь играть, особенно против России. Был отличный матч. У вас великолепные баскетболисты. С Ливией же мы лучше знакомы, мы проиграли им в двух предыдущих встречах, так что это была наша возможность им отомстить.

Кого бы отметил из игроков сборной России? Я не знаю их имена, но могу выделить игрока под 41-м номером и вашего разыгрывающего под первым номером(Александр Ганькевич и Александр Щербенёв). Это два лучших ваших баскетболиста. Я уже во второй раз в Москве. Я был здесь в 2014 году на чемпионате мира по баскетболу 3x3. И я тогда выиграл данк-контест. Да-да, можете проверить мои социальные сети.

Всё хорошо организовано: отель был комфортным, отличная атмосфера на трибунах, всё супер.

Хотел бы вернуться в Россию. Даже не на турнир, я бы с удовольствием посетил Россию с семьёй, посмотреть достопримечательности», — сказал Лахени в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.