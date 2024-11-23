Баскетболист сборной Туниса Слимен: в интернете видели, что в Москве очень красиво

Баскетболист сборной Туниса Радуен Слимен подвёл итоги выступления своей национальной команды на Кубке Дружбы в Москве.

«Сегодня с Ливией отлично сыграли. Мы были сконцентрированы на задаче, попадали наши броски, смогли победить. Все наши игроки отлично проявили себя и в обороне, и в атаке. Некоторые ребята были очень уставшими после вчерашней напряжённой игры со сборной России, но мы добились успеха.

У вас очень хорошая команда. Я бы выделил игрока под номером восемь (Антон Астапкович) и игрока под номером 24 (Тимофей Герасимов).

Нас отлично приняли по приезде. Отель, размещение, транспорт, арена — всё было отлично. Что касается города, то я ещё не успел его особо посмотреть. Но завтра мы поедем смотреть на Москву. В интернете мы видели, что в Москве очень много всего красивого», — сказал Лахени в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.