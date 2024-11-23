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Баскетболист сборной Туниса Слимен: в интернете видели, что в Москве очень красиво

Баскетболист сборной Туниса Слимен: в интернете видели, что в Москве очень красиво
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Баскетболист сборной Туниса Радуен Слимен подвёл итоги выступления своей национальной команды на Кубке Дружбы в Москве.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тунис
Окончен
96 : 71
Ливия
Тунис: Слиман - 23, Абада - 17, Джавади - 15, Лахени - 10, Шеннуфи - 8, Марнауи - 6, Бен-Ромдан - 5, Матхнени - 4, Аддами - 4, Джазири - 2, Гьяза - 2, Ганнуни
Ливия: Башир - 19, Альрахман - 16, Саеид - 11, Али - 7, Хамад - 5, Салем - 4, Мохаммед - 4, Фарадж - 4, Бакр - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«Сегодня с Ливией отлично сыграли. Мы были сконцентрированы на задаче, попадали наши броски, смогли победить. Все наши игроки отлично проявили себя и в обороне, и в атаке. Некоторые ребята были очень уставшими после вчерашней напряжённой игры со сборной России, но мы добились успеха.

У вас очень хорошая команда. Я бы выделил игрока под номером восемь (Антон Астапкович) и игрока под номером 24 (Тимофей Герасимов).

Нас отлично приняли по приезде. Отель, размещение, транспорт, арена — всё было отлично. Что касается города, то я ещё не успел его особо посмотреть. Но завтра мы поедем смотреть на Москву. В интернете мы видели, что в Москве очень много всего красивого», — сказал Лахени в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Турнирная таблица. Fonbet Кубок Дружбы. Россия - Африка
Календарь. Fonbet Кубок Дружбы. Россия - Африка
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