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Агент Янниса Адетокунбо назвал единственный вариант продолжения карьеры баскетболиста

Агент Янниса Адетокунбо назвал единственный вариант продолжения карьеры баскетболиста
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Агент Янниса Адетокунбо Йоргос Пану заявил, что единственным вариантом продолжения карьеры 29-летнего тяжёлого форварда является его нынешняя команда «Милуоки Бакс».

«Конец [сезона] покажет. Он, очевидно, считает «Бакс» своим домом. Это не обсуждается. Он доказал это. Люди чувствуют это каждый год, каждый вечер.

Правда в том, что им тоже придётся принять решение, как и Яннису, который примет решение в конце года. Важно, чтобы проект продолжал существовать с определённой структурой команды, потому что у таких ребят, как Брук Лопес и Крис Миддлтон, контракты похожи на тот, что у Янниса.

После всего, что предложили «Бакс», мы посчитали справедливым, чтобы они имели в своих руках такой ценный актив, как Яннис, чтобы команда продолжала существовать. На сегодня «Милуоки» — единственный вариант. Больше ничего нет», — приводит слова агента Basken News.

Контракт Адетокунбо с «Милуоки Бакс» рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией на сезон-2027/2028.

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