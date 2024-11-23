Инсайдер ответил, покинет ли Кайри Ирвинг «Даллас» в 2025 году

Аналитик НБА и известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон ответил, покинет ли разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг в 2025 году «Даллас Маверикс».

«У него есть опция игрока на $ 42 млн. Послушайте, я не скажу вам точно, как это будет работать. Предполагаю, что он в конечном итоге откажется от этой опции. Но я бы сказал, что буду крайне удивлён, если Кайри Ирвинга не будет в Далласе в течение следующих нескольких лет.

«Маверикс» уже продемонстрировали, что они готовы платить нерыночную стоимость. Они вроде как заявили следующее: «Мы ценим вас и заплатим вам столько, насколько дорожим вами, с возможностью небольшого манёвра в финансовом плане». «Даллас» собирается выложить за Кайри большую сумму.

Кроме того, Ирвинг чрезвычайно счастлив в Далласе, а команда рада ему. Он лидер этой раздевалки. Это бесспорно. И прямо сейчас он играет так же хорошо, как и всегда. Определённо так же эффективно, как и всегда.

Для того, чтобы Кайри покинул «Маверикс», ситуация должна была бы кардинально измениться. Я не считаю это реалистичным вариантом для обеих сторон. Все довольны», — приводит слова Макмэхона портал Fadeaway World.