Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон расстался со своим агентством Creative Artists Agency (CAA). Об этом сообщают репортёры The Athletic Джо Вардон и Сэм Эмик.

CAA сотрудничает с рядом известных игроков НБА, включая Девина Букера, Джейлена Брансона, Пола Джорджа, Тайриза Халибёртона, Донована Митчелла, Криса Пола и Карла-Энтони Таунса.

Вардон и Эмик отмечают, что до того, как Уильямсон сможет подписать контракт с другим агентством, должно пройти 15 дней.

В 2022 году Уильямсон подписал пятилетний контракт с «Пеликанс», в котором было несколько пунктов о гарантированной выплате денег, поскольку в сезоне-2022/2023 он сыграл всего 29 игр. Теперь Уильямсон должен соответствовать критериям веса и процента жира в организме и пройти шесть контрольных точек взвешивания в течение сезона, чтобы гарантированно получить 20% зарплаты в сезоне-2024/2025. Ещё 40% он получит, если сыграет не менее чем в 41 игре, и ещё 20% — если сыграет не менее чем в 51 игре.

Окончательные 20% будут гарантированы, если он сыграет не менее чем в 61 игре, но Зайон вряд ли доберётся до этой отметки, поскольку пропустил уже 11 игр из 17.

Уильямсон должен соответствовать тем же критериям, чтобы гарантированно получить деньги в сезонах-2026/2027 и 2027/2028, но у «Пеликанс» есть возможность отчислить его после этого без каких-либо финансовых последствий.