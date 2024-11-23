Астапкович рассказал, чем отличается работа с Лукичем в клубе и сборной

Баскетболист ЦСКА и сборной России Антон Астапкович ответил на вопрос, чем отличается работа с Зораном Лукичем в клубе и сборной.

«Лукич в сборной отличается мягкостью, лояльностью к игрокам. Он более сдержанный и более спокойный. Но всё равно с ним ты всегда находишься в определённом стрессе, я бы так сказал. Он смотрит, как ты работаешь и играешь под этим прессом.

Соскучился ли по общению с ним? Мы как бы всё равно на контакте, просто здесь мы вживую. А так будто и не было никакого перерыва в нашем общении», — сказал Астапкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Антон Астапкович получил вызов в сборную России впервые с 2022 года. В матче с Тунисом он стал самым результативным игроком российской национальной команды, набрав 19 очков.

24 ноября сборная России в московском «Баскет-холле» встретится с национальной командой Ливии. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.