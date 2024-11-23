Астапкович рассказал о важности функционирования сборной России в нынешних условиях

Баскетболист ЦСКА и сборной России Антон Астапкович ответил на вопрос, насколько важно для игроков и штаба национальной команды собираться на неофициальные матчи.

«Мне очень кайфово вернуться в расположение сборной. Здесь другая атмосфера, всё немножко по-другому. Все свои, какие-то бывшие, какие-то не бывшие, новые. Команда обновилась достаточно сильно.

В любом случае это очень важно, потому что подтягиваются новые игроки, новая молодёжь. Их как-то надо втягивать, несмотря на то что у нас нет международных соревнований.

А то, что вызвали меня и Александра Ганькевича, я думаю, это больше поддержка молодых, вовлечение в те принципы, которые были, передача молодому поколению вот этой философии Зорана Лукича», — сказал Астапкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Антон Астапкович получил вызов в сборную России впервые с 2022 года. В матче с Тунисом он стал самым результативным игроком российской национальной команды, набрав 19 очков.