Член Зала славы НБА назвал суперзвезду лиги, которая могла бы преуспеть, выступая в 1990-х

Член Зала славы баскетбола Алонзо Моурнинг считает, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо мог бы преуспеть, если бы играл в североамериканской лиге в 1990-х годах.

«Яннис [мог бы преуспеть, выступая в 1990-х]. Думаю, насколько он силён. Хотя он всё ещё терпит поражения. Адетокунбо такой же атлетичный, каким был и я», — приводит слова Моурнинга портал The Sports Rush.

Напомним, последний матч «Милуоки Бакс» провёл с «Индианой Пэйсерс» сегодня, 23 ноября. Встреча завершилась со счётом 129:117 в пользу «Бакс». В ходе игры греческий атлет набрал 37 очков, сделал 10 подборов, отдал 11 передач, а также совершил один блок-шот и два перехвата.