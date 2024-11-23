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Зайон Уильямсон нескоро вернётся в игру — инсайдер НБА

Зайон Уильямсон нескоро вернётся в игру — инсайдер НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон даже близко не находится к возвращению в игру после травмы. Об этом сообщает известный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Шэмс Чарания.

Уильямсон получил растяжение подколенного сухожилия 8 ноября, и изначально сообщалось, что он будет повторно обследован через несколько недель. Повторное обследование показало, что травма тяжелее, чем первоначально полагал персонал «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее сообщалось, что Зайон Уильямсон расстался со своим агентством Creative Artists Agency (CAA). До того, как Уильямсон сможет подписать контракт с другим агентством, должно пройти 15 дней.

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