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Эрик Споэльстра: бросок Клэя Томпсона достоин Зала славы баскетбола

Эрик Споэльстра: бросок Клэя Томпсона достоин Зала славы баскетбола
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился мнением о лёгком форварде «Даллас Маверикс» Клэе Томпсоне.

«Что ж, бросок Клэя Томпсона достоин Зала славы баскетбола, его нужно остерегаться. Поскольку, где бы Клэй ни находился на площадке, он может взорваться. «Даллас Маверикс» хорошо сыграл в тех нескольких матчах, которые провёл без Луки Дончича», — приводит слова Споэльстры Clutch Points.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 23 ноября, «Даллас Маверикс» разделил площадку с «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 123:120 в пользу «Наггетс». Томпсон в ходе игры сделал четыре подбора, отдал четыре передачи и совершил один блок-шот.

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