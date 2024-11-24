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«Никто не хочет подписывать сумасшедшего игрока». Козин оценил легионеров «Пари НН»

«Никто не хочет подписывать сумасшедшего игрока». Козин оценил легионеров «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о легионерах нижегородской команды.

«Что важно при выборе легионеров? Естественно, первоначально ты смотришь на баскетбольные навыки, но главное, чтобы человек был хороший. Никто не хочет подписывать какого-то сумасшедшего игрока, который нарушал дисциплину в прошлом клубе. Естественно, мы анализировали так называемый бэкграунд: какие-то отзывы, общались с тренерами игроков из прошлых клубов. Поэтому это основное.

Прошло всего два месяца. С одним легионером, который не оправдал ожиданий, мы уже расстались (речь идёт про Джакинэна Ганта. — Прим. «Чемпионата»). Остальными мы пока довольны, кем-то больше, кем-то меньше. В принципе, легионеры, которых мы подписали, нас устраивают», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Пари НН» Сергеем Козиным на «Чемпионате».
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