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Козин рассказал, что сделал первым делом, когда возглавил «Пари НН»

Козин рассказал, что сделал первым делом, когда возглавил «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, что он сделал первым делом после того, как возглавил поволжскую команду.

«В принципе у нас уже была выстроенная работа. После ухода Зорана Лукича я особо ничего не менял, потому что эта система была эффективна в плане организации работы, в плане подготовки и всего остального. Зачем что-то менять, если система приносила результаты?

Прошлый сезон был неудачный, но это были какие-то объективные причины: травмы и всё остальное. А, в принципе, до этого были хорошие сезоны, так что это всё работает. Не нужно изобретать велосипед, если он вам нравится», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Сергей Козин возглавил «Пари НН» в мае нынешнего года. На этом посту он сменил Зорана Лукича, в чей штаб входит в сборной России в качестве ассистента.

Читайте интервью с главным тренером «Пари НН» Сергеем Козиным на «Чемпионате».
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