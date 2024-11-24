Козин рассказал, что сделал первым делом, когда возглавил «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, что он сделал первым делом после того, как возглавил поволжскую команду.

«В принципе у нас уже была выстроенная работа. После ухода Зорана Лукича я особо ничего не менял, потому что эта система была эффективна в плане организации работы, в плане подготовки и всего остального. Зачем что-то менять, если система приносила результаты?

Прошлый сезон был неудачный, но это были какие-то объективные причины: травмы и всё остальное. А, в принципе, до этого были хорошие сезоны, так что это всё работает. Не нужно изобретать велосипед, если он вам нравится», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Сергей Козин возглавил «Пари НН» в мае нынешнего года. На этом посту он сменил Зорана Лукича, в чей штаб входит в сборной России в качестве ассистента.

Читайте интервью с главным тренером «Пари НН» Сергеем Козиным на «Чемпионате».

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