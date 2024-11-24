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Сергей Козин объяснил, почему летом не вошёл в штаб Лукича в сборной России

Сергей Козин объяснил, почему летом не вошёл в штаб Лукича в сборной России
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин высказался о возвращении в штаб Зорана Лукича в сборной России.

«Летняя подготовка на играх в Перми накладывалась на предсезонную работу. У меня был новый тренерский штаб, новая команда, и без главного тренера, естественно, это было бы сложно. Поэтому мы говорили с Зораном, и он всё это прекрасно понимает как главный тренер, как это должно происходить. Поэтому он сказал: «Сергей, даже не думай. В этот летний период ты должен быть с командой, максимально готовить команду к сезону».

Перед московскими играми мы созвонились, и он сказал, что видит, что «Нижний» неплохо играет, работа более-менее выстроена, есть возможность приехать в сборную. Естественно, я согласился и чувствовал, что всегда хочу быть в сборной. Мы об этом разговаривали ещё давно, когда только начинали эту работу, поэтому я с удовольствием откликнулся на это предложение поработать», — сказал Козин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с главным тренером «Пари НН» Сергеем Козиным на «Чемпионате».
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