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Сан-Антонио Спёрс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 24 ноября 2024, счёт 104:94, регулярный чемпионат НБА

23 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Голден Стэйт». У Карри — 14 очков
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В ночь с 23 на 24 ноября мск на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:94.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Барнс - 22, Касл - 19, Пол - 9, Шампани - 9, Уэсли - 7, Брэнэм - 6, Мамукелашвили - 5, Джонс - 2, Коллинс, Сиссоко, Бэсси
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Карри - 14, Джексон-Дэвис - 12, Хилд - 11, Уотерс III - 11, Луни - 8, Андерсон - 6, Муди - 6, Пэйтон II - 5, Грин - 1, Куминга, Подзиемски, Сантос

Самыми результативными игроками в составе победителей стали французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 25 очков, семь подборов и девять передач. На счету его партнёра по команде американского лёгкого форварда Харрисон Барнс 22 очка.

Известный американский разыгрывающий Стефен Карри набрал 14 очков, сделал семь подборов и пять передач. Таким образом, для «Спёрс» эта победа стала третьей подряд в НБА.

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