23 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Голден Стэйт». У Карри — 14 очков

В ночь с 23 на 24 ноября мск на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 104:94.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 25 очков, семь подборов и девять передач. На счету его партнёра по команде американского лёгкого форварда Харрисон Барнс 22 очка.

Известный американский разыгрывающий Стефен Карри набрал 14 очков, сделал семь подборов и пять передач. Таким образом, для «Спёрс» эта победа стала третьей подряд в НБА.

Крупнейший разгром в истории НБА: