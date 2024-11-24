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Команда Дёмина одержала пятую победу подряд в NCAA, у Егора — «8+6+6»

Команда Дёмина одержала пятую победу подряд в NCAA, у Егора — «8+6+6»
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Сегодня, 24 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Государственный университет долины Миссисипи. Игра завершилась со счётом 87:43 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот.

Следующую встречу университет Бригама Янга проведёт с «Грамблинг Стэйт». Это будет важная проверка как для BYU, так и для Егора Дёмина на старте сезона. Матч состоится 29 ноября, начало — 1:30 мск.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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