Журналист — об игре Дёмина в NCAA: это настоящее зрелище, которое нельзя пропустить!

Североамериканский журналист и спортивный обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Брэндон Рэмси высказался по поводу матча BYU с Государственным университетом долины Миссисипи, где также принял участие российский защитник Егор Дёмин.
«Включайте матч BYU, ведь игра Егора Дёмина — это настоящее зрелище, которое нельзя пропустить!» — написал Рэмси в своей социальной сети.
Отметим, что в этой игре 18-летний Дёмин отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот.