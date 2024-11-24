Журналист — об игре Дёмина в NCAA: это настоящее зрелище, которое нельзя пропустить!

Североамериканский журналист и спортивный обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Брэндон Рэмси высказался по поводу матча BYU с Государственным университетом долины Миссисипи, где также принял участие российский защитник Егор Дёмин.

«Включайте матч BYU, ведь игра Егора Дёмина — это настоящее зрелище, которое нельзя пропустить!» — написал Рэмси в своей социальной сети.

Отметим, что в этой игре 18-летний Дёмин отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот.

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