«Редко встречается». Кевин Янг оценил игру Егора Дёмина после пятой победы в NCAA

Сегодня, 24 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Государственный университет долины Миссисипи. Игра завершилась со счётом 87:43 в пользу домашней команды.

Главный тренер BYU Кевин Янг высказался по поводу выступления российского защитника команды Егора Дёмина, который за встречу набрал восемь очков, шесть подборов и столько же результативных передач.

«Редко встречается человек с такими размерами, навыками обращения с мячом и игровым интеллектом. Его уникальность заключается в чувстве игры», — сказал Янг в послематчевом интервью.

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